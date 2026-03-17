El duelo olavarriense en la Liga Argentina fue para Villa Mitre

En el mano a mano entre olavarrienses, el Villa Mitre de Luciano Tambucci derrotó este lunes por la noche a Deportivo Viedma por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquetbol.

El triunfo de Villa Mitre valió dos puntos en los números, aunque mucho más desde lo anímico y mental en un momento clave de la temporada.

Porque el 83 a 77 del tricolor sobre Deportivo Viedma le permite esperar los últimos dos partidos (jueves ante Centrla y sábado frente a Centenario) con más tranquilidad, por haberse asegurado casi definitivamente su ingreso a playoffs y, además, la posibilidad de seguir escalando posiciones.

En el recambio, Tambucci (9 puntos, un rebote, una asistencia) respondió, Lorca aprovechó la ventaja física y Villa Mitre en la medida que sacó faltas anotó los libres, completando 15 de 16 en el primer tiempo. Por su parte, Jeffrey Merchant anotó 6 puntos, bajó 4 rebotes y metió 3 asistencias. (Fuente y foto: La Nueva)