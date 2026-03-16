Torneo Unión Regional Deportiva: la Sub21, también "tachó" la tercera

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó la tercera fecha entre el viernes y el domingo.

La categoría preliminar de la Primera División jugó gran parte de la tercera fecha y solo quedó pendiente el duelo que debían disputar Atlético Urdapilleta vs Pirovano por el fallecimiento de un jugador de Atlético.

En lo que respecta a la actuación olavarriense, hubo triunfos para Municipales, Racing y Embajadores.

Los resultados:

Viernes:

Empleados de Comercio 1 – 0 Independiente

Domingo:

Casariego 1 – 1 Balonpié

Espigas 0 – 2 Municipales

Colonias y Cerros 1 – 1 Ferro

Urdampilleta – Pirovano (suspendido)

Bancario 1 – 2 Bull Dog

El Fortín 2 – 2 Hinojo

Loma Negra 0 – 2 Racing

Lilán 1 – 1 Jorge Newbery

Juventud 4 – 2 Platense

Racing (L) 3 – 0 Ingeniero Newbery

Barracas 2 – 1 Cemento Armado

San Martín 1 – 3 Embajadores

Alumni Azuleño 0 – 0 Sportivo Piazza

Vélez 0 – 1 Boca

Estudiantes 1 – 1 Sierra Chica