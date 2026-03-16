Torneo Unión Regional Deportiva: la Sub21, también "tachó" la tercera

El certamen interligas organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó la tercera fecha entre el viernes y el domingo.
La categoría preliminar de la Primera División jugó gran parte de la tercera fecha y solo quedó pendiente el duelo que debían disputar Atlético Urdapilleta vs Pirovano por el fallecimiento de un jugador de Atlético.
En lo que respecta a la actuación olavarriense, hubo triunfos para Municipales, Racing y Embajadores.
Los resultados:
Viernes:
Empleados de Comercio 1 – 0 Independiente
Domingo:
Casariego 1 – 1 Balonpié
Espigas 0 – 2 Municipales
Colonias y Cerros 1 – 1 Ferro
Urdampilleta – Pirovano (suspendido)
Bancario 1 – 2 Bull Dog
El Fortín 2 – 2 Hinojo
Loma Negra 0 – 2 Racing
Lilán 1 – 1 Jorge Newbery
Juventud 4 – 2 Platense
Racing (L) 3 – 0 Ingeniero Newbery
Barracas 2 – 1 Cemento Armado
San Martín 1 – 3 Embajadores
Alumni Azuleño 0 – 0 Sportivo Piazza
Vélez 0 – 1 Boca
Estudiantes 1 – 1 Sierra Chica