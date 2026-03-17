Ingeniería será sede de un pre Coneiq luego de una década

Del 30 de marzo al 1º de abril, la Facultad de Ingeniería de Olavarría (FIO–Unicen) será sede del XV Pre Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química y Carreras Afines (Pre CoNEIQ), un encuentro que reunirá a estudiantes de distintas universidades del país y que fue declarado de interés municipal.

El evento es la antesala de la XXIX edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química y Carreras Afines (CoNEIQ), que este año se realizará del 19 al 23 de octubre en la provincia de Salta. Durante tres jornadas, el precongreso combinará conferencias, visitas técnicas a empresas de la región y asambleas de trabajo entre representantes de las distintas asociaciones estudiantiles que integran la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química y en Alimentos (Aneiqa).

Para la FIO, el encuentro tiene un significado especial: la Facultad vuelve a ser sede del precongreso luego de diez años, una oportunidad que permitirá mostrar el trabajo académico y científico que se desarrolla en Olavarría, además de fortalecer los vínculos entre estudiantes de todo el país.

Un evento organizado por estudiantes

La organización local está a cargo de la Asociación Estudiantil de Ingeniería Química y Carreras Afines de la FIO (Aeiqo). Las estudiantes Julieta Belén Martínez y Agustina Petersen, parte del equipo organizador, explicaron que el precongreso implica una tarea de planificación que abarca desde la logística del evento hasta la coordinación de actividades académicas.

“El precongreso es un evento de tres días donde estudiantes de distintas universidades del país vienen a participar de conferencias, visitas técnicas y de las asambleas de Aneiqa, en las que se presentan balances y actividades realizadas por cada asociación durante el año”, señalaron.

“Las asociaciones comparten lo que hicieron durante el año, desde jornadas regionales hasta actividades académicas o de extensión, y se presentan los balances económicos. Todo se discute en las asambleas con delegados de las distintas universidades”, explicaron.

Un desafío que fortalece a la asociación local

Para las y los estudiantes, asumir la organización del precongreso representa un desafío importante. “Implica planificar todo: desde hablar con profesores para las conferencias hasta coordinar visitas técnicas con empresas. La organización tiene casi la magnitud de un congreso”, comentaron.

El proceso también forma parte de una etapa de reactivación de la asociación estudiantil. “Hace unos dos años empezamos a reorganizarnos y a asumir nuevos desafíos. Para muchos de nosotros esta es la primera experiencia organizando un evento de esta magnitud”, sostuvieron Julieta y Agustina.

En total se prevé la participación de alrededor de 70 estudiantes, de los cuales unos 30 llegarán desde otras universidades, principalmente de Mar del Plata, Buenos Aires y la UBA, entre otros puntos del país.

La apertura oficial se realizará en la Casa del Bicentenario, mientras que el programa incluirá alrededor de veinte conferencias, muchas de ellas vinculadas a investigaciones que se desarrollan en la propia Facultad.

Conocer la FIO y generar redes

Además del intercambio académico, el precongreso cumple un rol importante en la vida estudiantil. Para quienes participan, estos encuentros permiten conocer otras realidades universitarias, intercambiar experiencias y construir redes de contacto con estudiantes de distintas regiones del país.

“Te abre la cabeza. Vas a otra Universidad, conocés en qué están trabajando, aprendés cosas que quizás acá no ves tan en profundidad y también generás vínculos con estudiantes de otras asociaciones”, señalaron.

También remarcaron el valor de la experiencia colectiva que implica organizar y participar en estos eventos. “Todo esto lo hacemos a pulmón, porque nos gusta la carrera y porque nos interesa involucrarnos en actividades que van más allá de lo académico”, agregaron.

Actualmente, el equipo organizador continúa trabajando en la logística del encuentro y en la búsqueda de apoyo de empresas locales, además de algunos sponsors que ya se sumaron con aportes y colaboraciones para la realización del evento.

Con esta nueva edición del Pre CoNEIQ, la Facultad de Ingeniería vuelve a posicionarse como espacio de encuentro para estudiantes de todo el país, promoviendo el intercambio académico, la participación estudiantil y el fortalecimiento de la comunidad de la Ingeniería Química.