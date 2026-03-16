La Liga Nacional tuvo duelo de “Carboneros” en Formosa: ganó Marina

La máxima categoría del básquet nacional se acerca al final de la Fase Regular y para cerrar una nueva semana, hubo duelo de equipos con locales en Formosa.

La Unión venció 91 a 72 a Ferro Carril Oeste en el Cincuentenario y se mantiene firme entre los ocho mejores de la tabla de posiciones.

En un partido de goleo cambiante, los formoseños aprovecharon una buena racha en el tercer parcial y se alejaron para luego controlar la diferencia a su favor y quedarse con el triunfo. En el estadio del elenco norteño hubo duelo de “Carboneros” y ambos completaron buenas actuaciones.

En el elenco ganador, Mariano Marina sumó 13 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias en 30:34 minutos en la cancha y en el “Verdolaga”, Alejandro Diez fue el goleador con 19 puntos. Además, el ala-pivot aportó 4 rebotes en 26:57 minutos.