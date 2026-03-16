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 - 16 de Marzo de 2026 | 14:39

La Liga Nacional tuvo duelo de “Carboneros” en Formosa: ganó Marina

En la noche del domingo, la Liga Nacional tuvo duelo de equipos protagonistas y de olavarrienses en Formosa. Hubo buenas actuaciones y festejo para Mariano Marina.

Foto: Liga Nacional

La máxima categoría del básquet nacional se acerca al final de la Fase Regular y para cerrar una nueva semana, hubo duelo de equipos con locales en Formosa.

 

La Unión venció 91 a 72 a Ferro Carril Oeste en el Cincuentenario y se mantiene firme entre los ocho mejores de la tabla de posiciones.

 

En un partido de goleo cambiante, los formoseños aprovecharon una buena racha en el tercer parcial y se alejaron para luego controlar la diferencia a su favor y quedarse con el triunfo. En el estadio del elenco norteño hubo duelo de “Carboneros” y ambos completaron buenas actuaciones. 

 

 

En el elenco ganador, Mariano Marina sumó 13 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias en 30:34 minutos en la cancha y en el “Verdolaga”, Alejandro Diez fue el goleador con 19 puntos. Además, el ala-pivot aportó 4 rebotes en 26:57 minutos.

 

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