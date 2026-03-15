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 - 15 de Marzo de 2026 | 16:51

La Cámara Empresaria celebró el Día de la Mujer

El encuentro se desarrolló este sábado entre más de 35 mujeres empresarias con té, degustaciones y demostraciones de productos. También hubo sorteos.

Este sábado la Cámara la Cámara Empresaria fue el escenario de un emotivo y productivo encuentro entre más de 35 mujeres empresarias, emprendedoras y profesionales.

El evento se realizó en celebración del Día de la Mujer, contó con degustaciones y demostraciones de productos, creando un espacio ideal para interactuar y fortalecer lazos entre las mujeres de la entidad.

El encuentro incluyó momentos divertidos, sorteos de productos y la presentación de las propuestas del grupo femenino de la Cámara para este año.

“Fue una oportunidad única para que las asistentes se conocieran, compartieran experiencias y se interiorizaran sobre las iniciativas que buscan impulsar el crecimiento y desarrollo de las mujeres en el ámbito empresarial”, indicaron desde la Cámara Empresaria.

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