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Se dictarán las clases con normalidad en el turno tarde

Al cambiar de alerta naranja a amarilla se dispuso el desarrollo de las clases con normalidad en el turno tarde en las instituciones educativas del distrito.La Jefatura Distrital de Educación de Olavarría y Jefatura de Región 25 DIEGEP informaron que, de acuerdo con la actualización emitida por Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, el nivel de alerta meteorológica para la zona ha descendido de naranja a amarilla. En función de ello, y considerando que para el transcurso de la jornada se prevé una mejora de las condiciones generales, aunque con persistencia de inestabilidad y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la tarde, se dispuso el desarrollo de las clases con normalidad en el turno tarde en las instituciones educativas del distrito.

 

La Jefatura Distrital de Educación de Olavarría y Jefatura de Región 25 DIEGEP informaron que, de acuerdo con la actualización emitida por Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, el nivel de alerta meteorológica para la zona ha descendido de naranja a amarilla.

 

En función de ello, y considerando que para el transcurso de la jornada se prevé una mejora de las condiciones generales, aunque con persistencia de inestabilidad y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la tarde, se dispuso el desarrollo de las clases con normalidad en el turno tarde en las instituciones educativas del distrito.

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