La calle Rivadavia tuvo su primera tarde-noche como peatonal

En la tarde y noche del último sábado se llevó a cabo la primera edición de “Rivadavia Activa”, una propuesta que surgió de la iniciativa de comerciantes locales de celebrar respectivos aniversarios, pero también generar un espacio compartido que permita no sólo dar visibilidad a cada uno de los emprendimientos, sino también ofrecer a toda la comunidad un evento atractivo, recreativo y cultural.

La jornada contó con el acompañamiento del Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo y la Subsecretaría de Cultura.

La actividad inició a las 18 horas, con una peatonal que se extendió por calle Rivadavia entre Coronel Suárez y General Paz, donde además se desplegó un escenario principal y varios puestos con distintas ofertas gastronómicas. Además, los comerciantes del sector brindaron distintas ofertas, descuentos, sorteos y promociones especiales durante toda la jornada.

El acompañamiento del público pudo apreciarse desde el inicio de la propuesta, acercándose con amigos o en familia, incluso con reposeras y equipos de mate, para disfrutar de manera completa de la iniciativa que incluyó además distintas presentaciones en vivo, en un programa de propuestas que se extendió hasta las 23 horas. Vale destacar, a la par, que se contó también con la colaboración de personal de Protección Ciudadana, que llevó a cabo un dispositivo de tránsito para organizar la circulación por el sector.

“Rivadavia Activa” surge de la articulación del Municipio con las firmas Xica, Sweetland, Lirio Moda Urbana, Tu Bazar, Estudio Colab, El Altillo, Abril A Tus Pies, Graciel, Gales, Arte Danza, Hauswagen, Naon Kids y Sol Calzados.

El secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Pablo Di Uono, estuvo presente durante la jornada y destacó la importancia de generar este tipo de propuestas entre la comuna y el sector privado, que sirven tanto para dar fomento y visibilidad al sector comercial, más aún en un contexto de caída en el consumo, pero también para seguir ofreciendo a toda la comunidad espacios de atractivos recreación y vinculación.