Intensa actividad de Bomberos durante el verano en Olavarría

El período comprendido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 estuvo marcado por una intensa actividad para los integrantes de Bomberos Voluntarios de Olavarría. Durante esos tres meses el Cuerpo Activo debió responder a más de 550 salidas y servicios, en un contexto climático complejo caracterizado por altas temperaturas, sequía y condiciones propicias para la propagación del fuego.

Gran parte de las intervenciones estuvieron vinculadas a incendios forestales y de pastizales, una problemática recurrente durante la temporada estival. Este tipo de emergencias representa uno de los mayores desafíos operativos para los bomberos, ya que no solo requiere extinguir el fuego, sino también desplegar una logística mucho más amplia que en otros servicios.

A diferencia de otras salidas, los incendios forestales suelen desarrollarse en grandes superficies y en zonas alejadas del casco urbano, lo que obliga a movilizar varias unidades simultáneamente y sostener las tareas durante largas jornadas. En muchos casos el personal debe permanecer durante horas realizando trabajos de control, enfriamiento y vigilancia para evitar rebrotes.

Más de 13.800 horas de servicio

Uno de los datos que permite dimensionar el esfuerzo realizado durante el verano es la cantidad de horas de trabajo acumuladas por el personal. Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 se registraron 831.512 minutos hombre, lo que equivale a más de 13.800 horas de servicio destinadas a intervenciones, guardias y tareas vinculadas a emergencias.

Esta cifra refleja no solo el alto número de salidas, sino también el tiempo que demandan muchos de los servicios, especialmente los incendios forestales, que suelen requerir extensas jornadas de trabajo, relevos de personal y presencia prolongada en el lugar para evitar reactivaciones del fuego.

El incremento de incendios durante el verano tuvo además un impacto directo en el funcionamiento cotidiano de la institución. El aumento de intervenciones implica mayor utilización de vehículos, desgaste de equipamiento y consumo de recursos operativos.

Solo durante enero se registraron más de 5.700 horas operativas de trabajo, un número que refleja la magnitud del esfuerzo humano necesario para sostener la respuesta ante cada emergencia.

A pesar de la fuerte demanda generada por los incendios, el Cuerpo Activo continuó atendiendo todas las demás emergencias que se presentan a diario en el partido de Olavarría.

Accidentes viales, rescates, asistencias, emergencias eléctricas, guardias preventivas, colaboraciones con otras instituciones y servicios especiales también formaron parte de la actividad cotidiana, en un escenario que exige mantener una estructura operativa preparada para responder simultáneamente a distintos tipos de emergencias.