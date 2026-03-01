La 14° edición del MAFF consagró a Félix Córdoba

En el campo de golf del Club Estudiantes culminó la 14° edición del MAFF, el certamen que recuerda a Marcelo, Agustina, Francisco y Francisco y fue con cinco categorías en competencia que completaron los segundos 18 hoyos.
En el plano competitivo, Félix Córdoba se consagró campeón en la categoría Profesionales, coronando un gran torneo y siendo determinante su excelente segunda jornada, donde firmó una destacada actuación para finalizar el certamen con un total de (-7), reflejo de su jerarquía y regularidad en los momentos decisivos.
Por su parte, “Juani” Messineo volvió a quedarse con la categoría Scratch, logrando un hecho destacado al consagrarse campeón por segundo año consecutivo. El golfista mostró un rendimiento muy parejo a lo largo de las dos jornadas y cerró la competencia con par de cancha (70 golpes) en la segunda vuelta, acumulando un total de 141 golpes, confirmando su excelente presente deportivo.
Los resultados:
Categoría Profesionales:
1°: Félix Córdoba con 130 golpes (67 y 63)
2°: Bernardo Bidé con 137 golpes (71 y 66)
3°: Ezequiel Beloqui – Dino Pagliero con 139 golpes (67 y 72) y (70 y 69)
Categoría Scratch:
1°: Juani Messineo con 141 golpes gross (71 y 70)
2°: Alberto Duarte con 144 golpes gross (72 y 72)
3°: Martiniano Díaz Oviedo con 146 golpes gross (73 y 73)
Categoría Hasta 9:
1°: Walter F. Vega con 136 golpes (69 y 67)
2: Raúl Bidé con 138 golpes (66 y 72)
3°: Juani Messineo con 139 golpes (70 y 69)
Categoría de 10 a 16:
1°: Mauricio Curiel con 136 golpes (71 y 65)
2°: Leonardo Patane con 139 golpes (69 y 70)
3°: Lucas Pagano con 140 golpes (72 y 68)
Categoría de 17 a 24:
1°: Fabián Palacios con 134 golpes (67 y 67)
2°: Valentín Cisneros con 136 golpes (65 y 71)
3°: Víctor Benítez con 136 golpes (71 y 65)
Categoría 25 al Máximo:
1: Raúl Sabbatini con 130 golpes (67 y 63)
2°: Rubén Dáttoli con 134 golpes (72 y 62)
3°: Marcelo Alonso con 135 golpes (70 y 65)
Premios especiales:
Approach hoyo 6: Walter F. Vega
Approach hoyo 11: Matías Armendano
Best Drive: Santiago Moyano
Mejor Score Neto General: Raúl Sabbatini
Fuente: Prensa CAE