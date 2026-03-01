La 14° edición del MAFF consagró a Félix Córdoba

En el campo de golf del Club Estudiantes culminó la 14° edición del MAFF, el certamen que recuerda a Marcelo, Agustina, Francisco y Francisco y fue con cinco categorías en competencia que completaron los segundos 18 hoyos.

En el plano competitivo, Félix Córdoba se consagró campeón en la categoría Profesionales, coronando un gran torneo y siendo determinante su excelente segunda jornada, donde firmó una destacada actuación para finalizar el certamen con un total de (-7), reflejo de su jerarquía y regularidad en los momentos decisivos.

Por su parte, “Juani” Messineo volvió a quedarse con la categoría Scratch, logrando un hecho destacado al consagrarse campeón por segundo año consecutivo. El golfista mostró un rendimiento muy parejo a lo largo de las dos jornadas y cerró la competencia con par de cancha (70 golpes) en la segunda vuelta, acumulando un total de 141 golpes, confirmando su excelente presente deportivo.

Los resultados:

Categoría Profesionales:

1°: Félix Córdoba con 130 golpes (67 y 63)

2°: Bernardo Bidé con 137 golpes (71 y 66)

3°: Ezequiel Beloqui – Dino Pagliero con 139 golpes (67 y 72) y (70 y 69)

Categoría Scratch:

1°: Juani Messineo con 141 golpes gross (71 y 70)

2°: Alberto Duarte con 144 golpes gross (72 y 72)

3°: Martiniano Díaz Oviedo con 146 golpes gross (73 y 73)

Categoría Hasta 9:

1°: Walter F. Vega con 136 golpes (69 y 67)

2: Raúl Bidé con 138 golpes (66 y 72)

3°: Juani Messineo con 139 golpes (70 y 69)

Categoría de 10 a 16:

1°: Mauricio Curiel con 136 golpes (71 y 65)

2°: Leonardo Patane con 139 golpes (69 y 70)

3°: Lucas Pagano con 140 golpes (72 y 68)

Categoría de 17 a 24:

1°: Fabián Palacios con 134 golpes (67 y 67)

2°: Valentín Cisneros con 136 golpes (65 y 71)

3°: Víctor Benítez con 136 golpes (71 y 65)

Categoría 25 al Máximo:

1: Raúl Sabbatini con 130 golpes (67 y 63)

2°: Rubén Dáttoli con 134 golpes (72 y 62)

3°: Marcelo Alonso con 135 golpes (70 y 65)

Premios especiales:

Approach hoyo 6: Walter F. Vega

Approach hoyo 11: Matías Armendano

Best Drive: Santiago Moyano

Mejor Score Neto General: Raúl Sabbatini

Fuente: Prensa CAE