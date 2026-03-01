Olavarrienses en Liga Argentina: ganó Merchant y perdió Fornes | Infoeme
Olavarrienses en Liga Argentina: ganó Merchant y perdió Fornes

La Liga Argentina tuvo continuidad en la noche del pasado sábado y fue con presencia local en las dos Conferencias, aunque con un único festejo.

Foto: Prensa Quilmes

La segunda categoría del básquet nacional completó una nueva jornada y está cada vez más cerca del final de la Fase Regular y, en condición de local, hubo un festejo.

 

Por la Conferencia Sur, y en una noche cargada de emoción y básquet de alto nivel, Deportivo Viedma se quedó con un verdadero partidazo frente a Racing de Avellaneda por 92 a 88.

 

El conjunto rionegrino lo luchó de principio a fin y lo cerró con carácter, intensidad y una entrega total ante su gente. El olavarriense Jeffrey Merchant completó 24:43 minutos con 9 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 1 recupero.

 

Por otro lado, en la Conferencia Norte y luego de dos prórrogas y un duelo de alto nivel, Jujuy Básquet no pudo ante Salta Basket en el “Clásico del Norte”. Fue 97 a 92 luego de empatar en 78 y en 85.

 

El marco en el estadio Federación fue espectacular y el partido estuvo a la altura. Francisco Fornes completó 6:45 minutos con 1 rebote.

 

