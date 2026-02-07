Ajedrez: Pereyra ganó la fecha del “Pimpoverano” | Infoeme
Sabado 07 de Febrero 2026
Olavarría
 deportes
 Ajedrez
 7 de Febrero de 2026

Ajedrez: Pereyra ganó la fecha del “Pimpoverano”

Días atrás se completó una nueva fecha del “Pimpoverano” y fue con festejo de Horacio Pereyra.

En las instalaciones del Club Social, la Federación de Ajedrez de Olavarría siguió adelante con su competencia veraniega y disputó la 4° fecha.

 

Más de una veintena de trebejistas jugaron la 4° fecha del Pimpoverano organizada y fiscalizada por la Federación de Ajedrez de Olavarría en conjunto con las Escuelas Municipales de Ajedrez.

 

El torneo se desarrolló bajo el sistema suizo a siete rondas, con un dinámico ritmo de juego de 5 minutos iniciales más 3 segundos de incremento por movida, modalidad que garantiza partidas intensas y definiciones ajustadas hasta los últimos segundos.

 

En una actuación perfecta, Horacio Pereyra se consagró campeón de la jornada al imponerse en las siete partidas disputadas, sumando 7 puntos sobre 7 posibles.

 

El segundo lugar quedó en manos de Martín Ponce, con 6 unidades, mientras que el tercer puesto fue compartido por Agustín Szecheny y Bautista Arouxet, ambos con 5 puntos.

 

La quinta y última etapa del Circuito PimpoVerano se disputará el próximo jueves a partir de las 21.00 hs, donde se definirá la tabla general del certamen y se conocerán los ganadores del circuito.

 

Fuente: Prensa F.A.O.

 

