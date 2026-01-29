Banco Provincia y Cuenta DNI entre las marcas mejor valoradas de Argentina

Banco Provincia y su billetera digital Cuenta DNI se consolidan como referentes en la vida cotidiana de millones de personas. Según el último relevamiento de percepción social, realizado por Moiguer, la banca pública bonaerense y su billetera digital alcanzan el segundo lugar del ranking de las 10 marcas más cercanas Argentina, con un 35% de menciones, destacándose entre más de 50 marcas evaluadas a nivel nacional. El año pasado habían ocupado el mismo lugar.

Cuenta DNI se transformó en una herramienta clave de inclusión financiera, acompañando a las personas en su día a día con beneficios, promociones y una experiencia digital simple, pensada para resolver necesidades reales.

Desde su lanzamiento, la billetera digital de la banca pública bonaerense logró posicionarse como una aliada estratégica en contextos complejos al acercar soluciones financieras ágiles y seguras a millones de bonaerenses.

Qué valoran las y los usuarios de Cuenta DNI:

Resolución de problemas reales: la billetera digital que usan más de 10 millones de personas simplifica operaciones cotidianas y permite acceder a descuentos y beneficios directos en productos y servicios.

Cumplimiento de lo prometido: las promociones se traducen en ahorros reales y tangibles, con foco en el consumo diario y el acompañamiento a las y los usuarios.

Presencia diaria: la app se integra en la vida cotidiana y fortalece el vínculo entre la comunidad Cuenta DNI y los comercios de cercanía.

Este posicionamiento se suma a otros reconocimientos que refuerzan el liderazgo digital del Banco Provincia, Cuenta DNI fue destacada a nivel internacional como una de las mejores respuestas financieras frente a la pandemia, y el ecosistema digital del banco continúa siendo valorado en ámbitos como el comercio electrónico y la innovación, con nominaciones relevantes en los Ecommerce Award Argentina 2025.