Comienza el proceso de depuración de historias clínicas en el Hospital Municipal

La Municipalidad de Olavarría, en el marco de las facultades conferidas por la Ley Nacional N° 26.529, sus modificatorias, y el Decreto Reglamentario N° 1089/2012, informa que se ha iniciado el procedimiento de depuración de las Historias Clínicas correspondientes a pacientes fallecidos entre los años 1994 y 2015, conforme lo dispuesto en el Decreto N° 4361/25.

En tal sentido, se pone en conocimiento de los familiares o derechohabientes de dichos titulares que podrán ejercer los derechos que les asisten en relación con el acceso, retiro o conservación de la documentación clínica correspondiente.

Para ello, deberán completar el formulario online al que se accede haciendo click aquí, para coordinar el retiro de la documentación requerida por el Archivo Central de Historias Clínicas del Hospital Municipal Doctor Héctor Cura.

El listado puede ser consultado o descargado aquí. Permanecerá disponible en el apartado de “Documentos Públicos” del sitio web del Municipio.

Se informa, a la par, que se dará un plazo de 90 días corridos a partir de la presente publicación. Vencido dicho plazo, y no habiéndose registrado presentaciones u oposiciones fundadas, se procederá a la depuración definitiva de las historias clínicas involucradas, sin que ello implique vulneración de derechos adquiridos.