Avanzan los trabajos de impermeabilización en la Escuela Primaria Nº 12 de Loma Negra

El intendente Maximiliano Wesner visitó este miércoles la sede de la Escuela Primaria Nº 12 “María Curie” de la localidad de Loma Negra, donde se llevan adelante trabajos de impermeabilización, con una inversión superior a los 30 millones de pesos, que permitirá brindar mejores condiciones de infraestructura para toda la comunidad educativa de cara al inicio al próximo ciclo lectivo.

Acompañaron al Intendente el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña y demás integrantes del área; junto a referentes de la empresa adjudicataria de la licitación para la concreción de dicha obra. Allí, fueron recibidos por directivos del establecimiento educativo.

Los trabajos se encuadran dentro del Plan de Infraestructura Educativa impulsado por la gestión del intendente Wesner que ha permitido llevar adelante diversas obras en diferentes establecimientos educativos del Partido de Olavarría, que van desde reformas integrales, importantes remodelaciones, construcciones totalmente nuevas hasta tareas de mantenimiento de instalaciones, pinturas, arreglos de veredas, entre otras.

La obra en la Escuela Nº 12 de Loma Negra comprende la provisión de la mano de obra y materiales para ejecutar arreglos por filtraciones en cuatro losas, con una superficie aproximada de 620 m2. Consiste en el retiro la membrana existente, la limpieza de toda suciedad en losas, canaletas y bajadas de todos los techos, la construcción de las carpetas niveladoras con las pendientes correspondientes hacia desagües, y posteriormente loa colocación de membrana aluminizada en losas y cargas.

La Escuela Nº 12 de Loma Negra, se encuentra ubicada en calle Santa Fe y Entre Ríos, y fue inaugurada el 2 de agosto de 1958 para dar respuesta a la demanda de la comunidad de contar con un espacio para la formación educativa de cientos de niños y niñas de la localidad y de la zona.