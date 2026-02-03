Tandil: proyecto de ordenanza para prohibir nadar en el Lago del Fuerte, luego de la muerte de un joven

Luego de que la semana pasada un joven de 26 años muriera tras ahogarse en el Lago del Fuerte, en Tandil, concejales presentaron formalmente un proyecto de ordenanza para prohibir de manera expresa el nado y el ingreso recreativo a ese espejo de agua.

Según informa El Eco de Tandil, la iniciativa de los ediles de Fuerza Patria apunta a modificar la Ordenanza Municipal Nº 7271/97 para subsanar un vacío legal, ya que la normativa vigente regula la pesca y los deportes náuticos, pero no establece de forma explícita la habilitación o prohibición del nado.

En los fundamentos del proyecto se advierte que el Lago del Fuerte es una obra hidráulica artificial cuyas condiciones técnicas y ambientales no lo hacen apto para el uso recreativo acuático sin una autorización específica.

La propuesta surge como una medida de seguridad pública ante las conductas de riesgo registradas en los últimos tiempos, no solo por el caso fatal, sino también por otros episodios en los que, pese a la peligrosidad de las acciones, no se produjeron consecuencias graves.

La norma, detalla El Eco, busca prohibir prácticas como nadar, zambullirse o cualquier actividad que implique la inmersión total o parcial de personas en el espejo de agua. De todos modos, se contempla una excepción para pruebas o competencias de nado que cuenten con la autorización de la autoridad competente.

Además, el proyecto obliga al Departamento Ejecutivo a instalar señalización clara y visible en un plazo máximo de sesenta días. (DIB)