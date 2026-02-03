El intendente de Pinamar apelará la prohibición de vehículos en los médanos de La Frontera | Infoeme
El intendente de Pinamar apelará la prohibición de vehículos en los médanos de La Frontera

Con el argumento que es “algo cultural de Pinamar”, Juan Ibarguren anticipó que recurrirá la medida dispuesta por un juez de Dolores.

El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, anunció que apelará la medida judicial que prohíbe las actividades con cuatriciclos, motos, utvs y camionetas 4x4 en la zona de los médanos de La Frontera, un sector de gran conflicto durante la temporada de verano.

La decisión había sido tomada tras un fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores, que ordenó la suspensión inmediata de carreras, picadas y pruebas de destreza en la zona, informó El Mensajero de la Costa.

Verano de accidentes en los médanos

El fallo, dictado por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, responde a un amparo presentado por Pablo Martínez Carignano, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). En la presentación se argumentó que en el lugar se realizan desde hace años “maniobras temerarias sin autorización ni controles”, derivando en accidentes graves y muertes recurrentes, varios con víctimas menores de edad.

El magistrado recordó el caso de Bastián Jerez, el niño de 8 años atropellado el 12 de enero que aún permanece internado en grave estado en Mar del Plata.

Sin embargo, el intendente Ibarguren se mostró crítico de la prohibición en declaraciones a Clarín: “Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente”. Sostuvo que la actividad es “algo cultural de Pinamar” y que genera trabajo, anunciando que instruyó al área legal municipal para apelar la medida.

El juez había señalado en su resolución que el municipio no puede excusarse en la titularidad privada de los predios para omitir su deber de control, especialmente ante un riesgo “cierto, conocido y evitable”. La medida cautelar se mantendrá vigente hasta que la comuna garantice condiciones de seguridad adecuadas, incluyendo señalización, delimitación de áreas y supervisión efectiva.

Este lunes, tras conocerse el fallo del juez de Dolores, se vio menos movimientos de motos, cuatriciclos, 4x4 y UTVs en los médanos de La Frontera.

