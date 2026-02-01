Avanza la investigación contra Espert: detectan que su consultora habría sido una pantalla

que sugieren que la consultora que dirigía unto a su esposa, María Mercedes Almenares, era en realidad una pantalla para recibir fondos de otro origen sin que eso se detectara en sus declaraciones de bienes.

Dominguez analizó una serie de correos electrónicos entre Espert y su contadora, Mercedes Almenares, en los cuales se utilizan términos como “facturación sugerida ”. De esa evidencia y de la recopilación de los movimientos de las cuentas de Varianza -el nombre de la compañía- el fiscal extrajo de sospecha de que se trata de una empresa pantalla.

En un dictamen, Domínguez dejó sentado que Espert habría creado Varianza para que esa empresa le pagara sueldos a él y su esposa. De eso modo, habría intentado justificar en el patrimonio declarado en su declaración jurada de bienes.

"El contenido del correo y los registros vinculados revelan de manera directa un mecanismo deliberado de alteración de la facturación societaria de Varianza SA con el fin de justificar ingresos personales ”, señala Domínguez en un escrito que firmó junto con los fiscales María del Carmen Chena, titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, María del Carmen Chena, y María Fernando Bergal, secretaria para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos de la Procuración.

Varianza es una sociedad anónima de la que Espert tiene el 50% de las acciones. Su socia es su esposa, María Mercedes González, y el objeto de la empresa es brindar “consultoría, servicios profesionales e investigación, referido a la actividad económica y financiera en general”, pero que según el dictamen “no estaría desarrollando ninguna actividad”

El vinculo con Machado y la conexión con Libra

La investigación contra Espert se abrió luego de que se reveló un registro bancario de Estados Unidos que probó que recibió un pago de una empresa de Fred Machado -un presunto narco hoy extraditado a ese país- por 200.000 dólares, por supuestos servicios que nunca se realizaron. El dinero no se devolvió y después, en un allanamiento a una propiedad de Machado, se encontró un contrato que hablaba de un acuerdo por un millón de dólares.

En el allanamiento a la sede de Varianza, se alló un papel que señalaba pagos -en dos facturas- a María Pía Novello por un total de 90 mil dólares, entre 2021 y 2022.

Eso prueba la conexión de Espert con la hermana de Maurico Novelli, uno de los empresarios ligados del caso LIBRA, la criptomoneda por cuyo lanzamiento es investigado el presidente Javier Milei.

Los registros de accesos a la Casa rosada aportan otras coincidencias. El 29 de enero del año pasado, María Pía Novelli estuvo allí junto a su hermano y se dirigió a la dependencia “sec gral”, por la Secetaria General, a cargo de la hermana del presidente, Karina Milei. Mauricio Novelli, por su parte, volvió al día siguiente para la reunión que él, su socio Manuel Terrones Godoy y el empresario Hayden Mark Davis mantuvieron con el primer mandatario, el 30 de enero.

Ese día, por la misma puerta y minutos después, ingresó Espert, quien salió 10 minutos más tarde que Davis, Terrones Godoy y Novelli.

La token Libra se lanzó 15 días después, el 14 de febrero.