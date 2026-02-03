La oposición alertó que la emergencia ígnea no asigna fondos a las provincias afectadas

En las últimas horas, diputados de la oposición alertaron que la reciente declaración de la emergencia ígnea dictada por el Ejecutivo nacional de Javier Milei no garantiza que las provincias afectadas por los incendios por la Patagonia reciban fondos para paliar los efectos del fuego.

En rigor, los diputados de la oposición señalaron que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de la administración libertaria es “puro humo”, ya que no crea ningún fondo ni asigna partidas específicas para asistir a las poblaciones afectadas.

“El DNU no asigna fondos específicos para paliar los efectos de las llamas, el texto apenas facilita los procesos de licitaciones y compras; habilita al Ejecutivo a resignar partidas para hacerle frente a los incendios y difiere el vencimiento de algunos impuestos”, señaló el legislador de la Coalición Cívica, Esteban Paulón.

En la misma línea, la diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva, remarcó que la emergencia ígnea “no asigna un solo peso ni a las provincias, ni a los municipios, ni a la gente, no reconstruye una sola casa ni retribuye las pérdidas a un solo productor”.

“No contempla la enorme tarea que llevaron adelante los brigadistas de incendios, no hay un solo peso para la recuperación de bosques nativos que se murieron en el incendio”, subrayó Selva.

En paralelo, el Gobierno anunció el envío $100 millones para los bomberos voluntarios que combaten los fuegos. Sin embargo, desde la oposición apuntan a que la gestión de Milei solo abonó lo que Nación debe girarles cada año por ley, saldando de esta forma la deuda millonaria que el Ejecutivo mantenía con los más de mil cuarteles.

En efecto, el titular de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, Rubén Oliva, aclaró que los recursos transferidos “no constituyen un aporte extraordinario ni una ayuda adicional vinculada a los incendios forestales que afectan a la Patagonia”, sino el pago de una deuda de 2025 de Nación a las provincias.

En detalle, desde la federación indicaron que más bien se trata del cumplimiento de la Ley Nacional N° 25.054, que rige el financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios desde 1998. “La normativa dispone que un porcentaje de las primas de seguro, el 5% para automotores y viviendas, se destine al financiamiento del sistema bomberil”, amplío.

En ese contexto, legisladores de la oposición pidieron incorporar al temario de las sesiones extraordinarias tratar la emergencia ígnea para que contenga fondos que permitan a las provincias darles soporte a los pobladores, los sectores productivos, así como reconstruir obras que se hayan sido dañadas.