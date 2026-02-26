Lobos: se detectó un segundo caso de influenza aviar en aves comerciales

Tras el análisis de muestras tomadas en un establecimiento de reproductores padres pesados, se confirmó un segundo caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en la localidad bonaerense de Lobos, de acuerdo con el Senasa.

La sospecha fue notificada oportunamente y, tras la asistencia técnica y el envío de las muestras correspondientes, el Laboratorio Nacional del organismo -ubicado en Martínez- diagnosticó la presencia del virus IAAP H5. Al igual que en el caso detectado el martes en Ranchos, se activó el protocolo previsto en el plan de contingencia.

Entre las medidas adoptadas se dispuso la interdicción del establecimiento afectado y la delimitación de una Zona de Control Sanitario (ZCS), donde se aplicarán acciones de contención, refuerzo de bioseguridad, restricción de movimientos, monitoreo y rastrillaje epidemiológico. Además, se supervisará el despoblamiento y la disposición final de las aves, seguido de tareas de higiene y desinfección en el predio. La novedad y las acciones implementadas serán informadas a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Para disminuir el riesgo de propagación, los establecimientos deben reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad previstas en la Resolución N° 1699/2019. En el caso de aves de traspatio, se recomienda mantenerlas en espacios protegidos, evitar el contacto con ejemplares silvestres, utilizar indumentaria exclusiva de trabajo, desinfectar periódicamente las instalaciones y restringir el acceso a fuentes de agua y alimento.

El primer brote en aves comerciales

Con la confirmación del primer brote en aves comerciales, Argentina perdió su estatus de país libre de IAAP y suspendió exportaciones hacia destinos que mantenían acuerdos sanitarios basados en esa condición. No obstante, las negociaciones realizadas en 2024 y 2025 permitieron sostener el comercio con países y bloques que reconocen los criterios de zonificación, regionalización y compartimentación.

La carne aviar fresca es la principal mercancía alcanzada por restricciones, que afectan a cerca de 40 destinos. Sin embargo, el impacto comercial es menor en comparación con los brotes de 2023 y 2025, ya que se logró mantener un esquema de acceso diferenciado en más de 35 países, reduciendo en torno al 47 % la cantidad de mercados afectados respecto de episodios anteriores. (DIB)