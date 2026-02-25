La Cooperadora donó heladeras y televisores al Hospital Municipal

En la mañana de este miércoles la Cooperadora del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura” realizó la entrega de distintos artículos electrónicos que ya fueron destinados a distintos servicios del centro asistencial local. Se trató de dos heladeras bajo mesada y cuatro televisores, que permitirán optimizar recursos y dar respuesta no solo a pacientes, sino también al personal profesional y auxiliar que allí se desempeña diariamente.

La actividad se inició minutos después de las 10 horas, con la participación de referentes de la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora, encabezados por su presidenta Rosa Beatriz Sann, quien concurrió acompañada por la secretaria Helen Houston de Ormazábal y los vocales Mario Lurbet y Elbio Armanazqui.

El recorrido se inició en el sector de cuidados progresivos, donde fueron recibidos por la directora de Enfermería Gabriela Piccart, quien agradeció la donación de una de las heladeras bajo mesada que, de acuerdo con lo que explicó, permitirá que se almacenen y resguarden las medicaciones de pacientes internados en ese sector. El aspecto a tener en cuenta es que ese servicio se encuentra ubicado en el segundo piso del Hospital Municipal, por lo que contar con una heladera en el lugar evita el traslado tanto de la medicación como del personal.

“Queremos agradecer a la cooperadora, porque nos permite dar respuesta a una necesidad que es de todo el Hospital”, agregó Piccart. La presidenta de la Cooperadora expresó que “nosotros queremos agradecer a los socios y a quienes nos ayudaron por hacerlo posible. Para esto estamos, para eso fue que nos constituimos hace ya un año. Vamos comprando a medida que nos lo requieren, nosotros no elegimos, sino que, dentro de nuestras posibilidades, gestionamos lo que el servicio médico requiere”.

La actividad continúo luego en el sector de esterilización, donde fueron recibidos por la responsable del área, Karina Herrera. Allí se dispuso la colocación de la segunda de las heladeras, para poder responder a las necesidades del personal que allí se desempeña, particularmente por una trabajadora que es insulino dependiente.

“Nuestro objetivo es poder dar respuestas no sólo a pacientes, sino también al valioso recurso humano que aquí trabaja. Esto es muy importante para nosotros, lo vamos haciendo a partir de lo que vamos recibiendo de socios, de donaciones. Poder volcarlo para atender estas necesidades es una satisfacción, y más al ver la predisposición, el amor y voluntad por el hospital que demuestran los trabajadores”, ponderó Armanazqui.

Por último, se dirigieron hacia el sector de internación de pediatría, donde se concretó la entrega de 4 televisores, que serán ubicados en distintas habitaciones. Fueron recibidos por la coordinadora del servicio de pediatría Virginia Buzeki y la coordinadora de internación pediátrica Elena Carou, quienes no sólo expresaron el agradecimiento, sino también que explicaron cómo estos artefactos serán destinados para chicos y chicas con internaciones prolongadas. En ese sentido, se explicó que la utilización de los mismos es de manera complementaria a actividades pedagógicas, lúdicas y recreativas que distintas profesionales brindan en el lugar. Por parte de la Cooperadora se añadió que los televisores fueron logrados gracias a la donación de una firma local.

Desde el Municipio de Olavarría se agradece las gestiones encabezadas desde la Cooperadora y pone en valor la tarea desinteresada de cada uno de sus integrantes en pos de seguir mejorando nuestro Hospital Doctor Héctor Cura. Aquellas personas interesadas en asociarse pueden comunicarse al teléfono de la entidad: 2284-542765.