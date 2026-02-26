Golf: en la previa al MAFF, ganaron Grasselli y Dáttoli | Infoeme
Jueves 26 de Febrero 2026 - 19:20hs
28°
Jueves 26 de Febrero 2026 - 19:20hs
Olavarría
28°
Infoeme
 |  deportes
 |  Golf
 - 26 de Febrero de 2026 | 18:31

Golf: en la previa al MAFF, ganaron Grasselli y Dáttoli

En la tarde del pasado miércoles, Antonio Grasselli y Rubén Dattoli ganaron la competencia previa al MAFF.

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó el tradicional Medal Play 9 hoyos de mitad de semana reservado para dos categorías.

 

En la previa de una nueva edición del Torneo Abierto “MAFF”, Antonio Grasselli con 34 golpes se consagró en Hasta 20 de Hándicap tras aventajar en el desempate automático a Julio Escalada y Martiniano Díaz Oviedo.

 

Rubén Dattoli con 32 golpes fue el ganador en De 21 al Máximo y fue escoltado por Mariano Palacios y Raúl Sabbatini con 34 golpes.

 

En la continuidad del calendario, desde el viernes con la tradicional laguneada y continuando el sábado y domingo con 18 hoyos cada jornada, se disputará el evento más importante del calendario: el 14° Torneo Abierto “MAFF”. Un certamen que año tras año reúne a una enorme cantidad de jugadores y que contará además con una Categoría de Profesionales que llegarán especialmente a nuestro campo para jerarquizar aún más la competencia.

 

Fuente: prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME