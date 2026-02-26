Golf: en la previa al MAFF, ganaron Grasselli y Dáttoli

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó el tradicional Medal Play 9 hoyos de mitad de semana reservado para dos categorías.

En la previa de una nueva edición del Torneo Abierto “MAFF”, Antonio Grasselli con 34 golpes se consagró en Hasta 20 de Hándicap tras aventajar en el desempate automático a Julio Escalada y Martiniano Díaz Oviedo.

Rubén Dattoli con 32 golpes fue el ganador en De 21 al Máximo y fue escoltado por Mariano Palacios y Raúl Sabbatini con 34 golpes.

En la continuidad del calendario, desde el viernes con la tradicional laguneada y continuando el sábado y domingo con 18 hoyos cada jornada, se disputará el evento más importante del calendario: el 14° Torneo Abierto “MAFF”. Un certamen que año tras año reúne a una enorme cantidad de jugadores y que contará además con una Categoría de Profesionales que llegarán especialmente a nuestro campo para jerarquizar aún más la competencia.

Fuente: prensa CAE