Un policía murió por hantavirus en Bariloche y aislaron a siete contactos

Un policía de 39 años murió tras contraer hantavirus y permanecer internado en un centro de salud de la ciudad de San Carlos de Bariloche, lo que desencadenó que se active el protocolo correspondiente y se disponga el aislamiento preventivo de siete personas, dos familiares y siete compañeros de trabajo, que mantuvieron contacto estrecho con él.

El hombre estaba internado en el área de terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo en Bariloche donde había llegado el sábado por la noche con fiebre y dolor muscular, aunque, en ese momento, se encontraba estable, pero en la tarde del martes se descompensó y, al requerir oxígeno, los médicos decidieron trasladarlo a terapia Intensiva donde su cuadro empeoró y murió.

En un informe de diario Río Negro se indicó que Rodrigo Bustamante, médico veterinario del Área de Epidemiología del hospital de Bariloche, señaló que el día en el que el paciente llegó al centro de salud se le “hicieron análisis de laboratorio y algunos parámetros resultaron compatibles con hantavirus”, a la vez que dijo que el mismo sábado se confirmó el diagnóstico y quedó internado en Cuidados Intermedios.

“Había recorrido la cascada Santa Ana en la zona de la frontera con Chile a mediados de enero. También había ido a pescar a Alicura en febrero, pero este lugar no representa tanto riesgo por ser estepa”, dijo Bustamante al confirmar que el hombre había realizado una práctica de trekking en una zona de riesgo, a la vez que aclaró que el sector de la cascada Santa Ana “presenta mayor probabilidad de contagio por las características de la zona ya que es selva valdiviana con vegetación más tupida y presenta caña colihue”.

Ante esta situación, el área de Epidemiología del citado hospital inició la investigación para reconstruir los movimientos del efectivo y establecer el posible lugar de exposición al virus con el objetivo de identificar el foco de contagio y evaluar si existen otros riesgos asociados.

Qué es el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral aguda que se transmite principalmente por el contacto con secreciones de roedores silvestres, en especial el ratón colilargo. En su forma pulmonar, puede evolucionar rápidamente y provocar complicaciones respiratorias graves.

En cuanto a los síntomas, los mismos se asemejan a un estado gripal y pueden incluir fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, mientras que, luego de algunos días puede aparecer dificultad para respirar que puede agravarse y provocar lo que se conoce como “síndrome cardiopulmonar por hantavirus” y, en estos casos, la persona no puede respirar y comienza con falla cardíaca y presión muy baja y, si el paciente no es tratado a tiempo, puede tener serias complicaciones e, incluso, la muerte.