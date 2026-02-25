Aumento para el personal doméstico: acuerdan suba de 3% en los salarios y bonos de hasta $20.000

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP) acordó un incremento del 3%, distribuido entre febrero y marzo para las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del personal que realiza tareas domésticas.
La actualización salarial se repartirá en dos tramos, por lo que los sueldos del personal doméstico tendrán una suba del 1,5% en febrero sobre la remuneración vigente y del 1,5% en marzo.
Las subas serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa. Además, se acordó el pago de bonos extraordinarios durante ambos meses, con montos diferenciados que van desde $8.000 a $20.000 según la carga horaria semanal.
A la espera de la homologación de la Secretaría de Trabajo, el aumento derivado de la negociación paritaria también incluyó un acuerdo entre las partes para volver a reunirse en abril a discutir la actualización de los salarios.
Los montos del bono según carga horaria a cobrar en febrero y marzo
- Personal con más de 16 horas semanales: $20.000
- Personal con 12 y 16 horas semanales: $11.500
- Personal con hasta 12 horas semanales: $8.000
Cómo quedan los salarios con la suba en febrero
- Supervisores con retiro: $3.953,99 la hora y $493.250,51 el mes trabajado
- Supervisores sin retiro: $4.317,86 la hora y $547.807,65 el mes
- Personal para tareas específicas con retiro: $3.751,59 la hora y $459.265,69 el mes
- Personal para tareas específicas sin retiro: $4.100,04 la hora y $509.632,55 el mes
- Caseros: $3.546,66 la hora y $448.433,64 el mes
- Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.952,85 la hora y $448.433,64 el mes
- Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.546,66 la hora y $498.106,74 el mes
- Personal para tareas generales con retiro: $3.546,66 la hora y $404.702,97 el mes
- Personal para tareas generales sin retiro: $3.298,88 la hora y $448.433,64 el mes
Cómo quedan los salarios con la suba en marzo
- Supervisores con retiro: $4.013,30 la hora y $500.649,26 el mes trabajado
- Supervisores sin retiro: $4.382,63 la hora y $556.024,76 el mes
- Personal para tareas específicas con retiro: $3.807,87 la hora y $466.154,67 el mes
- Personal para tareas específicas sin retiro: $4.161,54 la hora y $517.277,03 el mes
- Caseros: $3.599,86 la hora y $455.160,14 el mes
- Asistencia y cuidado de personas con retiro: $4.012,14 la hora y $455.160,14 el mes
- Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.599,86 la hora y $505.578,34 el mes
- Personal para tareas generales con retiro: $3.599,86 la hora y $410.773,52 el mes
- Personal para tareas generales sin retiro: $3.348,37 la hora y $455.160,14 el mes