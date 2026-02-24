Polémica por la subasta de objetos de Juan Manuel Fangio: la familia asegura que no fue informada

Una serie de piezas personales que pertenecieron al quíntuple campeón de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, salieron a la venta en las últimas horas en una famosa casa especializada en subastas de automóviles y colecciones, aunque la familia de la leyenda aseguró que nunca fue informada.

Se trata de un pantalón de carrera, herramientas, una copa y hasta su pasaporte de los años ’50 que aparecieron en el catálogo de RM Sotheby’s. Mientras que algunos elementos siguen a la venta, otros como un trofeo de 1947 por ganar en el Circuito Ciudad de Montevideo fue reservado por un valor de hasta 17 mil euros.

Sin embargo, la polémica se generó a raíz de que en la publicación se indica que la venta cuenta con el respaldo de la familia del piloto que murió el 17 de julio de 1995 a los 84 años. Pero Rubén Fangio, hijo del cinco veces campeón, aseguró al diario La Vanguardia de Balcarce, que no tiene registro ni está al tanto de la realización de estas publicaciones a modo de subasta.

Cabe señalar que en una subasta internacional, los objetos suelen ingresarse mediante consignación: el propietario (en este caso figura la familia Fangio) los entrega a la casa de subastas para catalogarlos, tasarlos y someterlos a procesos de autenticación y verificación de procedencia.

El catálogo público incluye descripciones, estimaciones de precio y, a menudo, informes de estado; también se establecen condiciones de venta y los plazos de pago. Mientras que cuando un objeto figura como reservado, no aparece el nombre del comprador.

En este caso, los lotes se ofrecen con precios que van desde 2.500 hasta 22.500 euros, según el catálogo de RM Sotheby’s, quien el año pasado vendió el Mercedes-Benz W196R Stromlinienwagen de 1954, con el que el piloto de Balcarce ganó el Gran Premio de Argentina de 1955. En ese caso, la subasta fue llevada a cabo en el Museo Mercedes-Benz de la ciudad alemana de Stuttgart y el rodado se vendió en 53.917.370 millones de dólares.

Fuente: AGENCIA DIB.