Puente de la Avenida Colón: Coopelectric corta media calzada hasta reparar una cañería

Coopelectric Informó que en la mañana de este lunes realizará una reducción de la calzada de circulación en el puente de la Avenida Colón para reparar una cañería.

Según detalló la empresa, a partir de las 8 y hasta las 12 de este lunes se verá afectado el tránsito debido a la reparación de una pérdida de agua en la zona de Avenida Colón y Saavedra, por lo que media calzada del puente estará cerrada.

"Debido a que la circulación estará reducida, sugerimos transitar con precaución", indicaron desde Coopelectric, que estimaron que dichos trabajos se extenderán hasta las 12 del mediodía.