Básquet Local: estrenó la Zona B con partidazos

La competencia veraniega organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría inició con la Zona B en la noche del pasado viernes.

En el gimnasio de Chacarita, debutaron los equipos no olavarrienses que participan del certamen de la ABO y fue con dos destacados duelos.

En el inicio de la programación, Racing de La Madrid debutó con ajustado triunfo ante Deportivo Argentino y Chacarita, se impuso ante su gente ante Sport Club Trinitarios.

Los resultados:

Racing (L) 62 – 61 Deportivo Argentino

Chacarita 84 – 64 Sport Club Trinitarios

Fuente: Prensa ABO