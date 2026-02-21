Básquet Local: estrenó la Zona B con partidazos | Infoeme
Básquet Local: estrenó la Zona B con partidazos

Azul recibió la fecha inaugural del Torneo de Verano de Primera División y fue con dos partidazos.

La competencia veraniega organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría inició con la Zona B en la noche del pasado viernes.

 

En el gimnasio de Chacarita, debutaron los equipos no olavarrienses que participan del certamen de la ABO y fue con dos destacados duelos.

 

En el inicio de la programación, Racing de La Madrid debutó con ajustado triunfo ante Deportivo Argentino y Chacarita, se impuso ante su gente ante Sport Club Trinitarios. 

 

 

Los resultados:

Racing (L) 62 – 61 Deportivo Argentino

Chacarita 84 – 64 Sport Club Trinitarios 

 

Fuente: Prensa ABO

 

