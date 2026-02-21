Básquet Local: estrenó la Zona B con partidazos

La competencia veraniega organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría inició con la Zona B en la noche del pasado viernes.
En el gimnasio de Chacarita, debutaron los equipos no olavarrienses que participan del certamen de la ABO y fue con dos destacados duelos.
En el inicio de la programación, Racing de La Madrid debutó con ajustado triunfo ante Deportivo Argentino y Chacarita, se impuso ante su gente ante Sport Club Trinitarios.
Los resultados:
Racing (L) 62 – 61 Deportivo Argentino
Chacarita 84 – 64 Sport Club Trinitarios
Fuente: Prensa ABO