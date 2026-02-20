El Municipio ejecuta trabajos de limpieza en el canal de avenida Eva Perón

El Municipio de Olavarría informó que en la jornada de este jueves se inició un dispositivo de limpieza del canal de avenida Perón, conocida también como Circunvalación. Las tareas son llevadas a cabo desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, con equipos y maquinaria de la comuna.

De acuerdo con lo que se detalló desde el área de Hidráulica, las tareas tienen por objetivo el sector delimitado por la calle Necochea y avenida De los Trabajadores.

Se explicó, a la par, que se trata de un desagüe pluvial que brinda alivio, entre otros, a los barrios Villa Aurora, Minero, como así también Parques Industriales.

En el lugar se dispuso el trabajo articulado de una retroexcavadora, una pala y camiones para las carga de materiales y residuos que fueron retirados del lugar.

Se mencionó, por último, que labores de limpieza también se realizaron de manera paralela sobre avenida Del Maestro, en las cercanías del cruce con la prolongación sur de avenida Urquiza.