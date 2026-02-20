Locura en Ranelagh: un motociclista mató a golpes al conductor de un auto durante una discusión de tránsito

La localidad de Ranelagh, en el partido bonaerense de Berazategui, fue escenario de un violento hecho en el que un motoquero mató a golpes a un automovilista en medio de una discusión de tránsito, en una secuencia que quedó filmada por varios testigos.

El hecho, según destaca el medio local La Misión Informa, ocurrió en la intersección de la Avenida Luis Agote y la calle 366 de la mencionada localidad del sur del Gran Buenos Aires, y tuvo origen en la colisión entre un Chevrolet Corsa y una motocicleta Honda.

Insultos y palazos

Tras el impacto los dos vehículos quedaron estacionados y sus conductores comenzaron a discutir. En uno de los videos se ve cómo el motociclista, identificado como Agustín Cardozo Perrone (25), patea la puerta del Corsa mientras le dice a su dueño, Darío Andrés Lau (51), “mirá cómo me dejaste la moto”.

En un momento Lau baja del auto con un palo y comenzó a golpear a Cardozo Perrone. El joven intentó defenderse de los palazos e hizo caer al suelo al mayor. Ahí le dio varios golpes a Lau, que quedó inconsciente.

Luego, el motociclista fue a sentarse en su vehículo. En las imágenes se aprecia que pasa un delivery, mira al hombre tirado, luego intercambia unas palabras con el joven, y sigue su camino.

En ese momento, el conductor del Corsa ya estaba muerto.

Detenido

Al sitio arribaron de inmediato dos patrullas del Comando de Berazategui y una ambulancia del SAME, cuyo personal médico constató el deceso del hombre mayor. Posteriormente, la Policía Científica realizó las pericias correspondientes y retiró el cuerpo cerca de las 19 horas para su traslado a la Morgue Judicial.

Por su parte, el motociclista fue aprehendido y trasladado a la Seccional 2ª de Ranelagh bajo la carátula de “homicidio” y quedó a disposición de la justicia de Berazategui.