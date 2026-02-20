Diputados avanza con la reforma laboral, pero el proyecto debe volver al Senado

La Cámara de Diputado se aprestaba a aprobar el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei, aunque no se convertirá en Ley porque le quitaron el artículo que modificaba el régimen de licencias laborales con descuentos salariales para quienes sufrieran enfermedades o lesiones. Así, la iniciativa deberá ser tratada nuevamente en el Senado.

El debate de la norma en la Cámara baja se habilitó con un respaldo clave de gobernadores del peronismo que hicieron sentir su influencia junto a las bancadas de PRO y de fuerzas provinciales para aportarle a La Libertad Avanza el quorum, con 131 manos levantadas.

Ese número se consiguió con la asistencia de los diputados que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca). Salvo Orrego, que actualmente lidera el partido provincial Producción y Trabajo −aunque inició su militancia en el peronismo−, el resto de los mandatarios integran diferentes vertientes del PJ.

En total, estos mandatarios provinciales suman 16 diputados determinantes para inclinar el fiel de la balanza hacia un lado o el otro. Sin ellos, el oficialismo no hubiese podido iniciar la sesión.

El resto de los bloques que acompañaron al gobierno fueron la UCR, PRO y el MID. También hubo un solo representante de Provincias Unidas: el rionegrino Sergio Capozzi, que se diferenció de su bloque y sumó su aporte al quorum. Capozzi es un exdiputado de PRO que dio el salto a Provincias Unidas con una mirada más enfocada en una puja territorial.

Cambio clave, debate caliente

Como se sabía desde el miércoles a la noche, cuando se dictaminó la iniciativa, el proyecto se llevó al recinto con el mismo articulado que salió del Senado, excepto por la quita del artículo 44, que contenía los cambios en el régimen de licencias. Lo confirmó el jefe de la bancada de LLA, Gabriel Bornoroni, cuando comenzó el tratamiento.

Aunque quedaban pocas dudas respecto de la capacidad del Gobierno para hacer aprobar la reforma, la votación en particular abría dudas en dos puntos clave: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone financiar indemnizaciones con aportes patronales que hoy van a la Anses, y la derogación de varios estatutos profesionales.

Apuntan al viernes 27

Aunque la Cámara de Diputados le diera media sanción al proyecto, la iniciativa deberá retornar al Senado (que fue cámara de origen). Los tiempos corren para el oficialismo: su obsesión es que el presidente Javier Milei pueda exhibir la sanción de la ley como un trofeo del Gobierno el próximo 1° de marzo, día en que inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso.

En ese apuro, la jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, ya convocó para este viernes, a las 10 de la mañana, a un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto. El objetivo será ratificar el proyecto en el recinto el próximo viernes 27. Solo entonces será ley.

Los cinco ejes de la reforma

El proyecto, de poco más de 200 artículos, está agrupado en cinco ejes temáticos: modificaciones diversas a la actual modalidad laboral; incentivos a la formalización de trabajadores y creación de empleo; una nueva dinámica en la justicia laboral para desalentar la llamada “industria del juicio”; una reforma tributaria acotada y beneficios fiscales destinados a medianas inversiones.