Pinamar: la Justicia prohibió las 4x4 y UTV en La Frontera tras el accidente de Bastian

La Justicia bonaerense ordenó la suspensión de todas las actividades recreativas motorizadas en la zona conocida como "La Frontera", a tres semanas del accidente en el que el niño Bastian sufrió graves heridas.

La medida fue dictada por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, al hacer lugar a un amparo presentado por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

La resolución impone el "cese inmediato" y la prohibición de pruebas de destreza, competencias y maniobras temerarias con camionetas 4x4, UTV, cuatriciclos y motos, aun cuando el sector sea de titularidad privada, por tratarse de conductas de riesgo que dejan frecuentemente a niños como víctimas.

El magistrado rechazó el argumento de la Municipalidad de Pinamar sobre la imposibilidad de intervenir en predios privados y sostuvo que el Estado debe garantizar la seguridad ante "siniestros graves y muertes" que se repiten cada temporada. La prohibición se mantendrá hasta que el municipio asegure la señalización, delimitación y supervisión efectiva del lugar.