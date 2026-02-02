Pinamar: la Justicia prohibió las 4x4 y UTV en La Frontera tras el accidente de Bastian | Infoeme
Lunes 02 de Febrero 2026 - 11:23hs
36°
Lunes 02 de Febrero 2026 - 11:23hs
Olavarría
36°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 2 de Febrero de 2026 | 09:27

Pinamar: la Justicia prohibió las 4x4 y UTV en La Frontera tras el accidente de Bastian

Un juez de Dolores ordenó suspender el uso de vehículos en los médanos. El municipio deberá garantizar la seguridad y control para rehabilitar la zona.

La Justicia bonaerense ordenó la suspensión de todas las actividades recreativas motorizadas en la zona conocida como "La Frontera", a tres semanas del accidente en el que el niño Bastian sufrió graves heridas.

La medida fue dictada por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, al hacer lugar a un amparo presentado por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

La resolución impone el "cese inmediato" y la prohibición de pruebas de destreza, competencias y maniobras temerarias con camionetas 4x4, UTV, cuatriciclos y motos, aun cuando el sector sea de titularidad privada, por tratarse de conductas de riesgo que dejan frecuentemente a niños como víctimas.

El magistrado rechazó el argumento de la Municipalidad de Pinamar sobre la imposibilidad de intervenir en predios privados y sostuvo que el Estado debe garantizar la seguridad ante "siniestros graves y muertes" que se repiten cada temporada. La prohibición se mantendrá hasta que el municipio asegure la señalización, delimitación y supervisión efectiva del lugar.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME