Un incendio arrasó la histórica estación de Alberdi, pero la Virgen quedó intacta

El edificio de 1886 fue destruido por el fuego. Pero la Virgen de Luján que estaba en su interior no sufrió daños.

Un incendio destruyó por completo la histórica estación ferroviaria de Alberdi, localidad del partido bonaerense de Alem, y dejó en cenizas gran parte de su estructura que data de 1886. Sin embargo, una especia de milagro llamó la atención: la imagen de la Virgen de Luján quedó intacta.

La ermita que resguarda la figura religiosa permaneció en pie, sin daños visibles, a pesar que las llamas consumieron techos, paredes y mobiliario, y la alta temperatura provocó el colapso de distintos sectores del edificio.

Luego que el fuego fuera controlado, los bomberos pudieron corroborar que la figura de la Virgen permanecía inmaculada. Según relataron testigos, la imagen resistió no solo las llamas y el intenso calor, sino también la caída de partes de la construcción que se desplomaron a su alrededor.

Mientras se investigan las causas del incendio que terminó con uno de los edificios más emblemáticos de la localidad, la imagen intacta de la Virgen se convirtió en el centro de las miradas y en un poderoso mensaje para la comunidad ubicada sobre la ruta nacional 7.

Fuente: Agencia DIB

