La CGT presiona a Diputados con un paro nacional por la reforma laboral

A pocas horas de la reunión del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristian Jerónimo adelantó que “están dadas las condiciones” para convocar a un paro general en rechazo a la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado y que se encamina a su tratamiento en la Cámara de Diputados.

El cosecretario general de la central obrera realizó las declaraciones en la previa del encuentro que definirá la postura formal de la conducción sindical. La convocatoria al paro, explicó el dirigente, sería el mismo día en que la Cámara baja trate el proyecto, previsto para el 25 de febrero.

“Están dadas las condiciones y los consensos necesarios para ir hacia un paro general”, afirmó Jerónimo, y aclaró que la definición oficial se adoptará tras la reunión de la conducción. De este modo, el dirigente marcó la posición de uno de los principales referentes de la CGT antes de la deliberación interna.

Según detalló el cosecretario, la discusión sobre la reforma laboral se desarrolló hasta el momento dentro de la central sindical desde diciembre. En ese período, Jerónimo indicó, se mantuvieron contactos con legisladores, gobernadores y representantes de distintos gremios para plantear observaciones al texto impulsado por el oficialismo.

En esa línea, el dirigente sostuvo que la CGT agotó instancias de diálogo antes de evaluar una medida de fuerza. “Si no eran escuchados y recepcionados nuestros reclamos, iba a escalar la conflictividad”, señaló el referente, y consideró que el escenario actual habilita la convocatoria a una huelga nacional.

En ese sentido, remarcó que el objetivo del eventual paro nacional es “interpelar a los gobernadores y a los diputados” de cara al tratamiento del proyecto. La central sindical buscará, según expresó Jerónimo, que los legisladores revisen el contenido de la iniciativa antes de su votación en el recinto.

El dirigente también cuestionó la reincorporación de cambios vinculados a las licencias por enfermedad en el texto aprobado por el Senado e indicó que ese punto había sido retirado durante las negociaciones, luego vuelto a incluir, lo que, según afirmó, profundizó el malestar de los gremios.

Además, el cosecretario planteó que la reforma laboral forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno nacional. “Creemos que es la construcción de un relato para tapar el no funcionamiento del programa económico”, expresó el referente sindical, y sostuvo que, a su criterio, las modificaciones propuestas no garantizan la generación de empleo formal.

Jerónimo adelantó que, en caso de que la reforma sea aprobada sin cambios en Diputados, la CGT analizará nuevas acciones. “Vamos a agotar todas las instancias. Si tenemos que judicializarlo, lo vamos a judicializar”, afirmó. No obstante, subrayó que la definición de fondo será política y dependerá de la decisión que adopten los diputados en el recinto.