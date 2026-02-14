La UCR manifestó su preocupación por el estado de los colectivos de larga distancia

Este viernes por la mañana, la Unión Cívica Radical de Olavarría presentó un proyecto de comunicación en el Honorable Concejo Deliberante. Allí manifestó su preocupación por la falta de control y de mantenimiento de las unidades de los servicios de transporte de pasajeros de larga distancia.

Además, solicitó a la CNRT la implementación de medidas eficaces para mejorar la calidad y la seguridad del mencionado servicio.

Al respecto, el concejal Francisco González señaló que “desde hace unos meses a esta parte se han reiterado los reclamos y las denuncias de los vecinos de nuestra ciudad respecto del estado de las unidades de los servicios de transporte de larga distancia que salen de la Terminal de Olavarría. Muchos vecinos de la comunidad nos han manifestado que en muchas ocasiones se han quedado varados al costado de la ruta o se demoró mucho para volver a emprender su viaje. Incluso, en algunas ocasiones no les han brindado una solución a esta situación”, explicó.

“Es por eso que queremos saber en qué está trabajando la CNRT y manifestarle nuestra preocupación ante la falta de control de las unidades y de mantenimiento, que perjudica directamente a los usuarios”, cerró.