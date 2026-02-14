En medio del conflicto, Provincia le liquida una suba de 1,5% a cuenta a docentes y estatales

El gobierno de Axel Kicillof liquidará los sueldos de este mes de docentes y estatales con un incremento de 1,5% a cuenta de futuros aumentos, una medida excepcional para evitar que cobren menos que el mes pasado tomada en medio del conflicto con los gremios que los representan.

El monto del adelanto es equivalente a los retroactivos que habían cobrado los estatales con los sueldos de enero y que para este mes ya no se perciben, por tratarse de un pago extraordinario que se percibe una sol vez. Por eso, como en el interín no se acordó un nuevo aumento, de no haberse decreto la suba de emergencia, los salarios de febrero, que se cobran a comienzos del mes próximo, habrían sido inferiores a los de enero.

Kicillof cerró primera tanda de negociaciones de este año con un incremento compuesto: 3% de suba para los salarios de enero, que se cobraron junto con dos retroactivos: 1% correspondiente a diciembre de 2025 y 0,5% por el segundo medio aguinaldo de ese año.

Ahora, los gremios están en medio de una tensa negociación en la que todavía no hay ningún acuerdo. El gobierno ofreció primero 2 y luego 3% de aumento para este mes. Pero los gremios lo rechazaron por insuficiente, con el argumento de que está por debajo de la inflación. Señalan que si se tiene en cuenta el retroactivo que se cae, una suba del 3% hubiese equivalido en realidad al 1,5% real.

En ese marco, Federación de Educadores Bonaerense avanzó con el anuncio de un paro de 24 horas para el lunes 2 de marzo, día previsto para el inicio de clases. El SUTEBA, el otro gremio fuerte del sector docente, comandado por Roberto Baradel, también anunció que para ese día. Pero hizo la salvedad que lo hace en rechazo a políticas nacionales, como la quita del Fondo de Incentivo docente, más allá de que consideraron, oficialmente, como “insuficiente” la propuesta que les hizo la Provincia.

De ese modo, Kicillof enfrenta la posibilidad de que por primera vez en sus seis años de mandato en la provincia el comienzo de clases de vea interrumpido por el conflicto docente.