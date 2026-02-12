9 de Julio: el municipio impulsa que se siembren las banquinas de la Ruta Provincial 65

La Municipalidad de 9 de Julio lanzó una convocatoria dirigida a productores frentistas para la siembra de las franjas adyacentes sobre la Ruta Provincial Nº 65, en el marco de lo establecido por la Ley Provincial 10.342 y la Ordenanza Municipal 2882/91.

La legislación autoriza a los municipios bonaerenses a otorgar permisos de uso precarios y onerosos a terceros para la explotación agraria de las franjas adyacentes a rutas y caminos de la red vial provincial, excluyendo las superficies reservadas estrictamente para banquinas.

Siembra en las rutas

Estos permisos tienen una duración máxima de un año, con posibilidad de renovación, y están destinados a la siembra de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas y otras producciones compatibles con las características del lugar.

Entre las condiciones establecidas, se remarca la obligatoriedad del control de plagas y malezas, así como la aplicación de prácticas conservacionistas que eviten la erosión del suelo. Además, se encuentra expresamente prohibido el pastoreo de hacienda y el alambrado de los predios.

Se otorgará prioridad en primer término a propietarios o arrendatarios frentistas, y luego a entidades de bien público, con especial consideración a cooperadoras de escuelas rurales o agrarias. Luego, se harán llamados a concurso o licitación.

El destino de los fondos recaudados

El 60% de lo percibido será destinado al Consejo Escolar del Partido, para infraestructura, equipamiento y funcionamiento.

El 20% a Asociaciones de Bomberos Voluntarios o entidades de bien público del distrito,

El 20% restante al mantenimiento de la red vial municipal.

Los detalles de la convocatoria

Desde el municipio de 9 de Julio, a cargo de María José Gentile, se señaló que el no mantenimiento de las banquinas está generando grandes problemas de seguridad vial.

Se estima que la superficie que se podría sembrar sería entre 300 y 350 hectáreas, siempre dejando de 3 a 5 metros libres desde el asfalto. Se podría sembrar alfalfa, trébol, soja, pero no maíz o sorgo, ya que por la altura de las plantas dificultaría la visibilidad.

Además, se recuerda que los permisos están sujetos a las disposiciones de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires. (DIB)