Edicto: citación del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2

El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2, Secretaría Única del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Azul, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de Adelma Nilda HADERNE (D.N.I. F3.322.085). 

