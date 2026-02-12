Todos los cambios que impulsa la Ley de Reforma Laboral aprobada en el Senado

Estos son los puntos centrales del proyecto de Reforma Laboral que se aprobó en la madrugada de este jueves con media sanción en el Senado, tal como analizó Noticias Argentinas. La intención del Gobierno es que sea tratada -y aprobada- en la Cámara de Diputados en los últimos días de febrero.

Los cambios de la Ley de Reforma Laboral

Despidos

Las indemnizaciones tendrán un tope de un salario promedio del convenio por año, donde se excluyen los bonos, premios, y otros rubros especiales que no sean mensuales.

Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para solventar los despidos para aquellas firmas que no puedan afrontar esos despidos, que estará financiado con el aporte del 1% de las contribuciones de las grandes empresas que destinan el Anses, y el 2,5% de las grandes empresas.

La justicia laboral no podrá incrementar los créditos laborales con montos superiores al aumento de la inflación más un 3% anual.

Las pymes podrán pagar las indemnizaciones en 18 cuotas mientras que las grandes empresas lo podrán hacer en 12 cuotas.

Sindicatos, bancos y Justicia

Se mantienen los aportes voluntarios y obligatorios de los trabajadores a los gremios, pero con un tope del 2%.

Las obras sociales sindicales mantendrán el aporte del 6% de las empresas, en lugar del 5% como proponía el Gobierno.

Los bancos serán los únicos autorizados a poder pagar los sueldos y se descartó que puedan cumplir esa función las billeteras virtuales.

Se traspasará la justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires

Horas extras y vacaciones

Se crea una banco de horas para compensar las horas extras con francos compensatorios u otro sistema, siempre respetando los descansos mínimos legales.

Las vacaciones se podrán realizar entre el 1 de octubre y el 30 de abril y se podrán fraccionar pero debe cumplir siete días

Certificados médicos

Establece una serie de requisitos de validez para los certificados médicos que justifiquen las inasistencias por enfermedad o accidente inculpable.

Ante la discrepancia de certificados médicos entre la empresa y un trabajador se podrá pedir una junta médica

Nuevos empleos

Habrá incentivos para aquellas empresas que contraten nuevo personal que podrá tener rebaja de contribuciones patronales

Se crea un nuevo Régimen de Inversiones para las pequeñas y medianas empresas (RIMI) para nuevos emprendimientos, con beneficios de amortización de Ganancias e Iva.

Trabajadores de plataformas

Se denomina a los repartidores como “prestadores independientes” sin relación de dependencia, aunque las empresas tendrán que contratar seguros de accidentes, y brindar capacitación a esos trabajadores.

Impuestos

Se derogan impuestos internos a las embarcaciones, aviones, automóviles, celulares y productos santuarios, pero estableciendo obligaciones para las empresas como seguros de accidentes, capacitación en seguridad vial y transparencia en bloqueo.

Establece un régimen de servicios privados de movilidad de personas y/o reparto a través de plataformas tecnológicas, en el cual establece los derechos y obligaciones de los prestadores independientes, así como las obligaciones de las empresas dueñas de las plataformas.

Convenios