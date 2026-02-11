Roberto Tucker dejó de ser el DT de Racing

Finalizada la participación de Racing en el Torneo Regional Amateur, el finalista de la Región Pampeana Sur se quedó sin DT por un par de horas.

Roberto Tucker confirmó su alejamiento del “Chaira” por cuestiones personales tras quedar a un paso del ascenso al Torneo Federal A y en la jornada de este miércoles, se conoció su reemplazante.

“Gracias, por romper una barrera y llevar a nuestro club a lo más alto y una final histórica. Por el amor, el esfuerzo y la dedicación que pusiste cada día por esta camiseta.

Tu trabajo quedará en la historia grande de Racing y en el corazón de toda la familia chaira. Nos volveremos a ver.

¡Gracias por todo!”, sostuvo Racing en sus redes para despedir al DT horas después de completar su participación en el Torneo Regional Amateur.

Poco después, desde la entidad que en pocas semanas debutará en el Torneo Unión Regional Deportiva, confirmó que Carlos Tavare se hará cargo de la conducción del equipo de Primera División.

Fuente: Prensa RAC