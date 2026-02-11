El Comando de Prevención Rural de Olavarría recuperó vacunos robados | Infoeme
Miércoles 11 de Febrero 2026
Miércoles 11 de Febrero 2026
Olavarría
Infoeme
 policiales
 | 
 11 de Febrero de 2026 | 09:25

El Comando de Prevención Rural de Olavarría recuperó vacunos robados

Durante las últimas horas, el personal del Comando de Prevención Rural de Olavarría realizó un operativo en un campo de la ciudad que permitió recuperar ganado robado.

Según se pudo saber, el hecho se conoció luego de que el damnificado denunciara que dos vacas raza Hereford de 600 kilos de su propiedad se encontraban en un campo lindero.

En este contexto y ante la ausencia del propietario del establecimiento, el personal policial realizó un rodeo dentro del campo donde se encontraban los animales.

Al mismo tiempo, una vez dentro del establecimiento, identificaron a dos vacas de raza A.A que habían sido denunciadas como robadas el pasado 15 de diciembre.

Luego de ser reconocidos por el dueño, los efectivos policiales realizaron la entrega de los animales a las victimas de manera provisoria.

