 policiales
Neuquén: declararon culpable a un hombre que abusó de una adolescente en una obra en construcción

Se espera que el responsable reciba entre 6 y 15 años de cárcel, de acuerdo al artículo 119 del Código Penal. 

Un hombre fue declarado culpable por abusar sexualmente de una adolescente de 15 años en una obra en construcción en la ciudad de Neuquén.

El fiscal del caso, Gastón Medina, acreditó durante el juicio oral y público que los hechos ocurrieron en la noche del 15 de abril de 2023, cuando el agresor y la víctima se encontraron en el centro de la capital provincial y concurrieron a una obra en construcción, ubicada en la calle Salta al 700.

Conforme a la información del sitio oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF), el implicado suministró drogas a la damnificada, lo que agravó el contexto de vulnerabilidad en el que se cometió el abuso.

Medina se basó en diversos testimonios, pericias, estudios psicológicos, genéticos y médicos para determinar que el señalado es el autor del delito, al tiempo que los jueces Marco Lupica Cristo, Raúl Aufranc y Lucas Yancarelli votaron por unanimidad la culpabilidad por abuso sexual con acceso carnal, en carácter de autor.

La pena se conocerá en los próximos días y se espera que el atacante reciba entre 6 y 15 años de cárcel, conforme al artículo artículo 119 del Código Penal.

