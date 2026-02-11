Mateo Gómez Navarro, a Emiratos Árabes Unidos

El futbolista olavarriense fue confirmado, en las últimas horas, como nuevo jugador de Al Ittihad FC.

Mateo Gómez Navarro, con último paso por Loma Negra en el Torneo Regional Amateur, continuará su carrera en el exterior ya que jugará en la Segunda División del fútbol de Emiratos Árabes Unidos ya que jugará en Al Ittihad.

Al Ittihad FC fue fundado en 2024. En la temporada 2024/2025, el club se incorporó a la Tercera División de la UAE, marcando el inicio de su camino profesional, y logró el ascenso a la Segunda División para la temporada 2025/2026.

El futbolista firmó contrato hasta el mes de junio y en las próximas horas comenzará con los entrenamientos junto a su nuevo equipo en lo que será su primera experiencia internacional.

Fuente: De Rabona