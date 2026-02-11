Plan Municipal de Infraestructura Escolar: avanza la obra en la Escuela Primaria Nº 51 “Pedro Goyena”

Avanza la obra en instalaciones de la Escuela Primaria Nº 51 “Pedro Goyena”, ubicada en el barrio San Vicente; en cuyo edificio se está realizando una importante trabajo de ampliación y refacción; en el marco del Plan de Infraestructura Escolar que impulsa la gestión municipal.

El plan de obras contempla, por un lado, la construcción de una cocina, depósitos y sanitarios nuevos para el Salón de Usos Múltiples, para lo cual previamente debe ser demolido un sector. Lo mismo sucede con una parte del solado del patio, para la posterior ejecución de uno nuevo de hormigón alisado y la construcción de un nuevo piso.

También se llevará a cabo la construcción de un aula nueva que tendrá acceso desde la galería. Además, se realizan ampliaciones sobre el patio y se colocarán aberturas de aluminio sobre la calle Azopardo.

Por último, en cuanto a las obras nuevas, se realizarán cazoletas en los árboles existentes de las veredas, con bordes de hormigón de 10 cm, y se plantarán nuevos árboles.

En materia de reparaciones, se intervendrán solados de las veredas y se incorporará un vado peatonal sobre la calle Rivadavia. Además, se pintará el interior del edificio paredes y cielorraso con látex, al igual que el exterior del edificio. También se realizarán las tareas de instalación de gas, sanitaria y eléctrica para los nuevos ambientes, que se conectarán a las ya existentes.