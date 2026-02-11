El Municipio advirtió nuevamente sobre posibles estafas con turnos de vacunación | Infoeme
Miércoles 11 de Febrero 2026 - 14:41hs
27°
Miércoles 11 de Febrero 2026 - 14:41hs
Olavarría
27°
Infoeme
 comunidad
 11 de Febrero de 2026 | 13:32

El Municipio advirtió nuevamente sobre posibles estafas con turnos de vacunación

El Municipio de Olavarría aclaró a la comunidad que el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” no se efectúa ningún tipo de llamada telefónica para gestionar turnos de vacunación. La aclaración surge ante nuevos llamados que desconocidos estarían realizando con el objetivo de cometer estafas.

Se insiste al respecto que desde el Municipio no se efectúan comunicaciones de esta índole.

De acuerdo con lo que se logró conocer, la modalidad presumiblemente delictiva constaría en principio de un llamado telefónico de una persona que simularía ser trabajador/a del Hospital Municipal.

Por este motivo se ruega a la comunidad no atender esta llamada, o caso contrario no aportar datos personales, bancarios o contraseñas vía telefónica, dado que ninguna entidad, ya sea del área de salud como así también entidades públicas o privadas realizan gestiones oficiales por esta vía. En contrapartida, se solicita cortar automáticamente la comunicación y alertar a las autoridades.

Se pueden contactar con el 911 del servicio de emergencias policial o al 147, línea de atención ciudadana del Municipio de Olavarría.

