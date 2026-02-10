Chingotto y Galán iniciaron el camino por el N°1 | Infoeme
Martes 10 de Febrero 2026
Martes 10 de Febrero 2026
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 10 de Febrero de 2026

Chingotto y Galán iniciaron el camino por el N°1

En Arabia Saudita, Federico Chingotto y Alejandro Galán tuvieron su primer partido oficial del 2026 y fue con rápida victoria.

Foto: Premier Pádel

El circuito de Premier Pádel sigue con los debuts en el P1 saudí y en el Pádel Rush Arena de Riad, inició el camino de la pareja del olavarriense y el madrileño por llegar a ser los mejores del mundo.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán tuvieron su estreno en los Dieciseisavos de Final del primer torneo del año y derrotaron a Javier Ruíz González y Gonzalo Rubio. Fue por doble 6/2 en 48 minutos de partido.

 

La “Chingalán” enfrentará en su segundo partido en Riyadh a Javier García y Javier Barahona en uno de los turnos matutinos de la pista central.

 

