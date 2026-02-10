Chingotto y Galán iniciaron el camino por el N°1

El circuito de Premier Pádel sigue con los debuts en el P1 saudí y en el Pádel Rush Arena de Riad, inició el camino de la pareja del olavarriense y el madrileño por llegar a ser los mejores del mundo.

Federico Chingotto y Alejandro Galán tuvieron su estreno en los Dieciseisavos de Final del primer torneo del año y derrotaron a Javier Ruíz González y Gonzalo Rubio. Fue por doble 6/2 en 48 minutos de partido.

La “Chingalán” enfrentará en su segundo partido en Riyadh a Javier García y Javier Barahona en uno de los turnos matutinos de la pista central.