Villa Domínico: delincuentes asesinaron a un policía durante una persecución

Un policía bonaerense fue asesinado este lunes por delincuentes durante una persecución tras el robo de una camioneta Chevrolet Tracker en el partido de Quilmes.

Fuentes policiales informaron que todo se inició cuando se activó un alerta al 911 y un oficial de la división Motorizada de la fuerza provincial respondió al llamado.

El uniformado dio con los sospechosos que escapaban en el vehículo sustraído y comenzó a perseguirlos, pero en un momento determinado, cuando pasaban por la localidad bonaerense de Villa Domínico, los asaltantes embistieron la moto del agente, que chocó y perdió la vida.

Los voceros señalaron que la víctima fue identificada como Alejandro Núñez, de 40 años y por el crimen hay dos sospechosos de 19 y 21 años detenidos.

Otros agentes de la Policía Bonaerense que escucharon el alerta e iban tras los delincuentes, llegaron a la escena del siniestro y allí se produjo un enfrentamiento.

Tras el tiroteo entre efectivos y delincuentes, los uniformados lograron detener a dos de los sospechosos, en una causa que investiga la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 3 del Departamento Avellaneda-Lanús, a cargo de Solange Cáceres.