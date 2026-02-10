Torneo Regional Amateur: están los ocho finalistas

El Torneo Regional Amateur llega a su fin y además de la eliminación de Racing en la noche del domingo, se definieron todos los elencos que jugarán por el ascenso.

En las últimas horas, el Consejo Federal brindó detalles sobre las cuatro finales que definirán los equipos que jugarán la venidera temporada en la tercera categoría del básquet nacional.

Ferro Carril Oeste de General Pico, verdugo de Racing en la Final de la Región Pampeana Sur, enfrentará a Escobar en el Estadio de Douglas Haig de Pergamino el domingo desde las 17:30 hs.

El ascenso Dos lo definirán General Paz Juniors vs. Tucumán Central en el Estadio Malvinas Argentinas de la Liga Catamarqueña de Fútbol desde las 18 hs. del domingo.

Fundación Amigos por el Deporte (Russell) vs. La Amistad (Cipolletti) jugarán el domingo desde las 17 hs. en el Estadio de Jorge Newbery de San Luis por el tercer ascenso.

Por último, Defensores de Puerto Vilelas vs. Juventud Unida de Gualeguaychú en el Estadio del Club Atlético Mitre de Santiago del Estero cruzarán por el último ascenso. Será el domingo desde las 18:00 hs.