Jornada de reempadronamiento destinada a la comunidad de Sierra Chica

El Municipio continúa con las jornadas de re-empadronamiento en distintos puntos de la ciudad; resultado del trabajo coordinado entre el Servicio de Admisión Sociosanitaria y la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud.

Este miércoles 11 de febrero, se realizará una nueva jornada, en esta oportunidad en el CAPS N° 4 de Sierra Chica.

Como cada jornada, se realizará en el horario de 09:00 a 12:30 horas, y se destina a la población de dicho CAPS; a los fines de regularizar su empadronamiento (actualizar datos en el sistema público).

Se solicita a quienes deseen renovar sus datos, se acerquen con DNI propio y de todo el grupo familiar.

