Cayó en Wilde "el Chacal": estaba prófugo por abusar de su hijastra de 4 años

Efectivos de la Policía Federal detuvieron en la localidad de Wilde a un hombre de 29 años, apodado "el Chacal", quien se encontraba prófugo de la justicia tras ser acusado de violar de forma reiterada a su hijastra.

El imputado, que convivía con la madre de la víctima en el barrio porteño de Balvanera, aprovechaba los momentos en que quedaba al cuidado de la menor de 4 años para cometer los abusos mientras la mujer se retiraba a trabajar.

La investigación, que se inició por una denuncia del padre biológico de la niña tras notar conductas extrañas en su hija, derivó en pericias de Cámara Gesell que confirmaron los ataques ocurridos entre mayo de 2021 y enero de 2022.

A pesar de que la causa ya había sido elevada a juicio por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25, el agresor desapareció de su domicilio habitual antes de ser notificado, lo que motivó la intervención de la División Búsqueda de Prófugos.

Los agentes federales lograron localizarlo en el partido de Avellaneda tras realizar tareas de campo y vigilancia discreta. Al momento de su captura, el sospechoso caminaba por la vía pública con el pelo teñido de rubio platinado y auriculares, en un presunto intento por modificar su apariencia y evadir a las autoridades.

Tras ser identificado en la intersección de Camino General Belgrano y Bouchard, quedó inmediatamente a disposición del juez Marcelo Romero bajo la acusación de abuso sexual.