Provincia perdió 550 mil turistas en dos años y Kicillof culpó a Milei: "no hace una para el lado de la gente"

En la segunda conferencia de verano, el ministro de la Producción, Augusto Costa, profundizó el balance negativo de la temporada en la provincia, con una caída de unos 500 mil visitantes en dos años, y el gobernador culpó directamente a la política económica de Javier Milei, “que no hace una para el lado del trabajo, de la gente”.

Costa y el Gobernador estuvieron en San Pedro, donde desarrollaron el esquema habitual de contacto con sectores productivo, y después hicieron un resumen del estado de situación junto al intendente local, Cecilio Salazar, quien aprovechó para asegurar que Kicillof “será el próximo presidente” de Argentina.

En medio de la controversia con Nación, que habla de una temporada buena en proceso de mejora, Costa trazó con números –“datos objetivos”, resaltó Kicillof- un panorama inverso: según el ministro la temporada es tan mala que implica que “se acabaron las vacaciones para la clase media y los sectores populares tal como las conocíamos”.

Costa habló de un triplete de indicadores negativos, a los que ya se había referido en la primera conferencia: una caída del 3% de los visitantes entre el 1 de diciembre y el 25 de este mes, respecto del año pasado; una estadía promedio 5% menor en la primera quincena de enero y un “desplome” del consumo del 25% entre el principio de diciembre y el 15 de enero.

“La provincia de Buenos Aires perdió 550.000 turistas respecto de 2023", dijo Costa. Implica una retracción de visitantes del 9%.

Costa describió “un turismo express, de escapada de fin de semana”, características que “no se deben a un cambio de preferencias” entre los veraneantes, sino a las restricciones de la política económica. “Ese derecho arraigado -a las vacaciones de la clave media- ya no es posible”, dijo.

Kicillo, duro con Milei

Kicillof se encargó de enfatizar la responsabilidad de Milei: “estos números tienen un solo responsable: Javier Milei, que no hace una para el lado de los trabajadores, no hacer una para el lado de la gente, no hace una para el lado de la industria” nacional.

El gobernador fue más allá del sector turístico al señalar que los indicadores negativos sobre la situación económica no son un efecto indeseado del plan que implementa Luis Caputo, sino su objetivo. “Quieren que los salarios se muevan por debajo de la inflación, que las jubilaciones se atrasen”, sintetizó.

Kicillof se quejó por la parálisis en vivienda y el obra pública y dijo que la estrategia de Milei va a contramano de lo que hacen los líderes del mundo occidental, incluyendo a Donald Trump: “todos menos uno, el nuestro, comprendieron que son tiempos difíciles y que es momento de defender el trabajo propio ”, señaló.

El gobernador hizo un punto del nivel de morosidad en los pagos de la tarjeas del crédito: “nunca hubo tanta”, advirtió. Y apuntó contra “la complicidad de los medios porteños que encubren la debacle económica de Milei”.

