Los Bomberos Voluntarios de Olavarría tuvieron más de 100 intervenciones en diciembre

Incendios forestales, más de un centenar de salidas y guardias permanentes marcaron un intenso cierre de año para el Cuerpo Activo.

Desde los Bomberos Voluntarios de Olavarría presentaron el balance estadístico correspondiente al mes de diciembre de 2025, período en el que se registró una alta demanda de servicios operativos, guardias preventivas y actividades de capacitación, en el marco del cierre del año y el inicio de la temporada de verano y vacaciones. 

Según el informe oficial, durante diciembre se contabilizaron 118 salidas y servicios, desarrollados tanto en el casco urbano como en zonas rurales y rutas del Partido de Olavarría, reflejando el sostenido nivel de actividad del Cuerpo Activo.

Del total de intervenciones, se destacan:

  • 22 incendios, entre ellos incendios de viviendas, vehículos, pastizales y residuos.
  • 11 intervenciones por accidentes, principalmente siniestros viales.
  • 9 rescates y asistencias, incluyendo rescates de personas y animales.
  • 45 servicios de guardia, tanto operativas como preventivas, con presencia permanente en el Cuartel Central, destacamentos y eventos especiales.
  • 31 actividades vinculadas a capacitaciones, prácticas operativas y tareas institucionales, fundamentales para el fortalecimiento profesional del personal.

